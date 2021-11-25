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Суд Польши: Конвенция о правах человека ЕС несовместима с конституцией страны

Мир

Конституционный суд в Варшаве 24 ноября постановил, что часть Европейской конвенции о правах человека несовместима с конституцией Польши.

Суд Польши: Конвенция о правах человека ЕС несовместима с конституцией страны

"Конституционный суд избавляется от решения ЕСПЧ [Европейского суда по правам человека], которое нарушило нашу судебную систему", — написал в "Твиттере" заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета со ссылкой на решение ЕСПЧ, касающееся спорной реформы судебной системы Польши, которую Брюссель обвинил в подрыве независимости правосудия.

Себастьян Калета отметил, что решение Конституционного суда — "большой день для польского верховенства права и суверенитета, поскольку была пресечена еще одна попытка незаконного внешнего вмешательства в польскую судебную систему".

Напомним, Министерство юстиции Польши обратилось в Конституционный суд страны с просьбой принять решение по выводам ЕСПЧ, который настаивает на том, что судебные реформы, проводимые в стране, наносят ущерб независимости правосудия, подрывая верховенство права и в конечном итоге — демократию. В своём решении, которое вызвало шум в ЕС, Конституционный суд Польши в прошлом месяце отклонил верховенство европейского права над польским законодательством, что вызвало почти скандал с Брюсселем, который заблокировал утверждение Варшавского плана экономического стимулирования после COVID-19.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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