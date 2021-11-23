В Раде подтвердили использование в Донбассе ракетных комплексов Javelin

Глава подкомитета по оборонной промышленности Верховной Рады Игорь Копытин подтвердил, что Вооружённые силы Украины применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе.

"Да, это правда. Наши воины применили его (Javelin. — Ред.) при ведении боя", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Копытин не стал разглашать, где был применён ПТРК и при каких обстоятельствах. По его словам, Украина имеет право защищать свою землю, используя Javelin или беспилотники Bayraktar.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что украинская армия впервые применила ПТРК из США Javelin.

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