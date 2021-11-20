В Канаде появится космодром для украинских ракет

По заявлению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, на территории Канады скоро начнётся строительство космодрома для первой ракеты Незалежной.

Место для запуска украинской ракеты-носителя "Циклон-4М" расположат на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия. Проект, согласно информации, будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd.

"Предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон — 4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод", — написал украинский представитель в своём аккаунте Facebook.

Как подчеркнул Тафтай, строительство космодрома "укрепит" не только космическое сотрудничество между Незалежной и Канадой, но и дипломатические отношения в целом.

Когда начнётся строительство космодрома и в какие сроки завершится, глава космического агентства не уточнил.

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