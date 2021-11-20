По заявлению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, на территории Канады скоро начнётся строительство космодрома для первой ракеты Незалежной.
Место для запуска украинской ракеты-носителя "Циклон-4М" расположат на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия. Проект, согласно информации, будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd.
"Предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон — 4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод", — написал украинский представитель в своём аккаунте Facebook.
Как подчеркнул Тафтай, строительство космодрома "укрепит" не только космическое сотрудничество между Незалежной и Канадой, но и дипломатические отношения в целом.
Когда начнётся строительство космодрома и в какие сроки завершится, глава космического агентства не уточнил.
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