Илон Маск запустит на орбиту украинский "как бы спутник"

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о скором запуске в околоземное космическое пространство, на круговую солнечно-синхронную орбиту на высоте около 668 км с наклонением 98,1° нового спутника "Січ-2-1". Речь идёт о модификации предыдущего аппарата этой серии — "Січ-2" от 2011 г. Информация была также подтверждена главой Государственного космического агентства Украины Владимиром Тафтаем.

Справка:

Масса нового детища "Южмаша" — 170 кг при полезной нагрузке порядка 40. Он должен "прожить" на орбите около 5 лет. Любопытно, что пространственное разрешение изделия не меньше 7,8 м. Иными словами, объекты меньшей величины он просто не видит. Для сравнения, современные военные спутники имеют точность изображения до 10 см.

При этом оборонное ведомство Незалежной собирается использовать данный "девайс" для слежения за артиллерией донбасского ополчения и перемещением военных кораблей в акватории Чёрного моря. А соль интриги в том, что запускает этот аппарат на орбиту "сам" Илон Маск.

Украинские страсти по космодрому

Вообще-то украинская космическая "одиссея" не менее живописна, чем парадная вышиванка президента Зеленского. Так, ещё в марте этого года Киев заявил всему свету о своём желании выйти на орбиту. Сделал это парламентарий Дмитрий Наталуха, посетовавший тогда, полгода назад, что ну никак не удаётся завершить строительство орбитального аппарата "Січ-2-1". И ведь не хватает сущей чепухи — каких-то 10-12 миллионов долларов.

Наверное, чтобы заклясть удачу, тогда же было решено переименовать детище незалежного космопрома в "Січ-2-30". Если кто не догадался, то эта инициатива была в честь тридцатилетия молодой республики.

Но вишенкой на именинный торт Украины явилась декларация о возможном создании в Херсоне… "низкоорбитального космодрома" (чтобы это ни значило). То есть 10 миллионов долларов нет, но космодром надо обязательно построить. Просто "шоб було". Ну а пока такого стратегического объекта нет, совсем незазорно попросить Илона Маска помочь Киеву, то есть запустить-таки спутник непонятного предназначения на орбиту.

Илон Маск и космические Нью-Васюки

Илон Маск

"У нас реально есть окно для запуска аппарата в декабре с помощью иностранного оператора — в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", — гордо заявил в интервью местному каналу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Иными словами, у украинского большого бизнеса появилось желание "развести" доверчивого американского миллиардера на деньги, прикрывшись стратегической необходимостью обороны рубежей Незалежной от злого Донбасса. А то, что оный спутник заведомо не годится для использования в военных целях, неважно. Из-за океана, мол, не видно.

Любопытно, что американский крёз милостиво согласился вывести на орбиту "Січ-2-30" за минимальную плату — всего лишь 1 миллион долларов, что в 8 раз меньше озвученного им в начале переговоров с руководством Госкосмоса Украины и парламентским комитетом экономического развития этого государства прайс-листа.

Стоит всё-таки отметить, что Маск, конечно же, не является "независимым мечтателем", самостоятельно и очертя голову бросившимся в освоение околоземного пространства. Достаточно сказать, что Маск использует для запуска своих ракет официальные космодромы США. Он, возможно, делает это на коммерческой основе. Тем не менее, для того, чтобы ракеты Маска летали, необходима стыковка интерфейса его изделий с программным обеспечением центра управления космодромом, то есть NASA. А самостоятельно разработать такой "софт" и, тем более, сделать его однотипным с секретной разработкой национального космического агентства миллиардер никак не мог. Так что все инициативы Маска, включая грядущий в декабре запуск украинского "юбилейного" спутника, конечно же, "под колпаком у Мюллера", то бишь правительства США.

Псевдовоенный или недовоенный

Falcon 9

Киевское министерство "забороны" уточняет, что космический аппарат, первоначально предназначенный для мониторинга состояния "полей, лесов и нив", может также послужить и делу укрепления безопасности страны. Речь, в частности, идёт об обмене "спутниковой информацией".

Оставляя на совести ответственных лиц из Киева утверждение о возможности военного использования подслеповатого спутника, не способного увидеть предмет длиною менее 7 метров, стоит всё-таки задуматься, что конкретно имели ввиду люди в погонах и насколько их заявления представляют угрозу для Донбасса и, естественно, России.

Прежде всего уточним, что для обмена "спутниковой информацией" никакого спутника, собственно, не нужно. Вряд ли партнёры Украины нуждаются в передаче им данных с маломощного изделия местного розлива. Ну а для того, чтобы передать украинцам тот или иной снимок из ЕС или США, никакой спутник по определению не нужен. Правда, насколько известно, американское космическое ведомство да и Минобороны этой страны не торопятся передавать Киеву интересующую его информацию, подсмотренную из космоса. Помнится, нередко Киев сетовал на то, что космические снимки, полученные из-за океана, слишком дорогие, а качество изображения на них невысокого качества и не позволяет рассмотреть детали. Тогда же появилась гипотеза, что США намеренно не хотят передавать Украине массивы данных, способные привести к эскалации конфликта на востоке Европы.

Сам по себе "Січ-2-30" — абсолютно безопасный аппарат. Помимо своей явной неспособности разглядеть детали на земной поверхности, он также не в состоянии передавать снимки часто. В том смысле слова, что максимальная "скорострельность" этого детища КБ "Южное" — один снимок в неделю. Чаще он просто не умеет. Кроме того, он — сиамский близнец безвременно окончившего своё существование "Січ-2-1". По мнению некоторых украинских экспертов, его быстрая поломка сопряжена с проблемой некачественных комплектующих.

Также непонятно, каким образом аппарат будет закреплён на ракету-носитель Falcon 9. С момента запуска первого спутника прошло 10 лет. Ракета Илона Маска обладает совершенно другими параметрами, чем та, которая вывела когда-то первый спутник Незалежной на орбиту. Так что, скорее всего, одним миллионом долларов американцам ограничиться не удастся: им придётся продумывать и ставить на ракету специальную систему крепежа, рассчитывать предельные нагрузки на конструкцию и т. д.

К сожалению, не всё так безоблачно. Как стало известно из инсайдерских источников, у Украины скоро будет готов к запуску новый аппарат, обладающий гораздо лучшей разрешающей способностью — не 7,8, а всего лишь 2 метра. Аппарату присвоено название "Січ-2М".

Как бы то ни было, Киеву ещё только предстоит создать новый Центр управления полётами, так как предыдущий запуск осуществлялся при помощи мощностей Национального центра управления и испытаний космических средств, дислоцированного под Евпаторией. Новый центр всё ещё не создан. Будем надеяться, что он не будет создан никогда.

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