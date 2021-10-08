Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника

Спутник "Сич-2-30", который Украина планирует запустить в конце года для отслеживания военной ситуации в Донбассе, является одной из форм вооружения, заявил Pravda.Ru политолог Егор Кваснюк.

"Это тоже своего рода вид вооружения. Потому что теперь им будет проще наводить свою технику", — заявил он.

По мнению специалиста, наводка со спутника не сделает стрельбу ВСУ точнее.

"Как бы они не рассказывали, что будут применять для того, чтобы их атакующее вооружение стреляло по наводке спутника непосредственно против ополченцев, на самом деле они просто увеличат количество жертв за счёт проведения опытов", — предположил политолог.

Он добавил, что появление у Киева спутника для слежки за Донбассом не повлияет на ситуацию на востоке Украины.

"Как была ситуация напряжённая, так она и сохранится, пока Украина существует", — добавил Кваснюк.

Ранее глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью агентству РБК заявил о планах Украины в декабре запустить спутник "Сич-2-30", который позволит отслеживать перемещение военной техники ополченцев в Донбассе.

Также отмечалось, что "Сич-2-30" задействуют в рамках программы "Коперникус", предполагающей обмен спутниковыми данными с ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.