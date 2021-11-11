Политолог назвал омерзительным запрет георгиевских лент в Латвии

Политолог Руслан Бальбек оценил решение сейма Латвии, которым в стране вводится запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. По его словам, латвийское государство превратилось в антироссийское образование.

Бальбек отметил, что латышские стрелки императорской России с городостью носили Георгиевский крест с лентой.

"Они теперь тоже вне закона? Или фотографии предков этих самых латышских депутатов теперь замажут или вообще изымут из официального обращения?" — приводит RT слова Бальбека.

Политолог считает, что Латвия скатилась до "варварского национализма" и занимается "подменой понятий". Бальбек указал, что теперь люди с георгиевскими лентами, которые проявили храбрость во время ВОВ, объявлены предателями, а пособники немецких войск — гордостью нации.

"Какая-то отвратительная подмена понятий. И эти люди называют себя европейцами и пытаются нас учить жить? Решение латышских депутатов вызывает омерзение", — подытожил Бальбек.

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