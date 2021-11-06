Командир российского "киноэкипажа" стал главой МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров стал командиром Международной космической станции (МКС). Должность ему передал астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Информация об этом появилась на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что на МКС прошла церемонию подписания необходимых документов. Так, два космонавта подписали акт передачи полномочий. На данный момент известно, что Шкаплеров будет главой международного экипажа до весны 2022 года, когда он вернётся на Землю. Сегодня церемонию решили провести в связи с возвращением Песке.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров являлся командиром российского "киноэкипажа". Ракета с кораблём взлетела с космодрома Байконур 5 октября в 11:55 по московскому времени. Напомним, что киногруппа снимала на МКС художественный фильм "Вызов".

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