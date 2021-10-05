Командир космического "киноэкипажа" рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко

Командир "киноэкипажа" космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко чувствуют себя хорошо после старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура.

Шкаплеров доложил о хорошем самочувствии экипажа и отметил, что все системы космического корабля работают в штатном режиме.

Ракета с кораблём, в котором находится "киноэкипаж", взлетела с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. В 15:12 "Союз" должен состыковаться с модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции. В 17:05 откроются люки, и экипаж перейдёт на борт МКС.

Киногруппа будет снимать на МКС художественный фильм "Вызов". Он станет первым фильмом в истории кинематографа, съёмки которого пройдут в космосе с участием профессиональной актрисы.

Таким образом, "Роскосмос" опередит НАСА и SpaceX, которые планировали отправить в космос для аналогичных целей актёра Тома Круза и режиссёра Дага Лаймана.

Российские космонавты, которые уже находятся на МКС (Олег Новицкий и Пётр Дубров) помогут "киноэкипажу" снимать фильм. Пересильд и Шипенко проведут на станции 12 дней и вернутся на Землю 17 октября.