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В Госдуме ответили на слова Украины о "кровавой бане" для России

Мир

Звучащие в Киеве провокационные высказывания имеют своей целью подтолкнуть Россию к агрессивным действиям, заявил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя Pravda. Ru слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о стягивании российских войск к границе с Украиной.

В Госдуме ответили на слова Украины о "кровавой бане" для России

"Украина всячески пытается выполнить распоряжение своего хозяина, всячески провоцирует конфликты для того, чтобы хоть как-то сподвигнуть Россию к более агрессивным действиям", — сказал депутат.

По его словам, Россия всегда действует в рамках международного права, и ни о каком перемещении военных в направлении Украины.

Вместе с тем Выборный отметил, что имеющееся у РФ оружие позволяет ей обойтись без стягивания войск к украинским границам в случае необходимости.

"Нам вообще нет необходимости стягивать войска к границе с Украиной. У нас достаточно мощное оружие, которое даже не потребует большого количества личного состава для того, чтобы дойти до Польши, причём за очень короткий период времени", — заявил депутат.

Ранее замначальника Генштаба ВСУ Романенко заявил о якобы продолжающемся уже несколько недель стягивании РФ войск к границам Украины и пообещал российскомц президенту "кровавую баню" в случае войны.

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