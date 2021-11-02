В Латвии русскоязычное население назначили виновными за коронавирус

В Латвии ситуацию с коронавирусом можно описать одним коротким словом: патовая.

Власти на месяц ввели локдаун, усилив его комендантским часом, но больницы всё равно переполнены, оборудования и медикаментов не хватает. Помощь, запрошенная у Евросоюза, пока не пришла.

Но "виновные" уже назначены. Как рассказали "Известия", по версии латвийского руководства, это русские, которые живут в стране. Они составляют 35% населения и "не желают вакцинироваться, чем подвергают риску жизни и здоровье латышей".

"Четверо из пяти пациентов — русскоговорящие", — поведала местным СМИ старший пульмонолог одной из рижских больниц.

А журналисты из этого факта сделали вывод — раз болеют, значит, все они — антипрививочники. И провели опрос, который показал, что

среди русскоязычных 30% считают вакцинацию опасной процедурой,

среди латышей таких 22%.

Тему "русских вредителей" подхватили националистически настроенные латыши. Например, некий доктор Андрис Бауманис (специализация — семейный врач) в интервью журналу Ir заявил, что

"... умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста. Цинично, но это окажет положительный эффект на социальный бюджет, потому что каждый умерший его разгружает" (цитата "Известий").