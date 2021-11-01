Политолог предрёк негативный исход ссоры Польши и Европейского союза

Российский политолог Валерий Коровин заявил, что результат конфликта Польши и Европейского союза о верховенстве национального права в любом случае окажется отрицательным для политического объединения.

По словам политолога, решение польских властей закрепить закон государства выше норм ЕС связано с разочарованностью властей в его перспективах. Варшава осознала, что объединение так и не получило геополитическую силу, осталось проектом США, пояснил эксперт. Он подчеркнул, что из-за этого для Польши важно сохранять суверенитет.

"Если бюрократические структуры ЕС на обострение с Варшавой не пойдут, это может создать прецедент, дающий впоследствии возможность "вить верёвки" из европейских структур без каких-либо последствий, ещё ниже опуская репутацию Евросоюза", — добавил Коровин, слова которого цитирует "Свободная пресса".

Также он отметил, что если Польша распрощается с Евросоюзом, его репутация испортится. Вместе с этим политолог назвал Варшаву "капризным ребёнком", который хочет "договориться" с родителями.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует покидать ЕС. Политик призвал объединение задуматься о более серьёзных проблемах. Например, о кризисе демократии и экономических трудностях из-за роста стоимости газа.

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