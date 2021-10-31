Myśl Polska: польское правительство готовится к войне с Россией

"Если вы хотите мира, готовьтесь к войне", — завил польский премьер Ярослав Качиньский, когда представлял новый "Закон об обороне отечества", в очередной раз "напомнив", что "отечество находится в осаде", а агрессор - Россия.

Напомним, ранее Качиньский уже анонсировал увеличение численности армии и её финансирования. А, как заявил президент страны Анджей Дуда,

"Польша должна стать военной державой, перед которой трепещут даже самые сильные".

Все это, конечно, стоит денег. Как сообщает польское издание Myśl Polska, платить за военные амбиции и выполнение требований из Вашингтона о направлении на "оборонку" не менее 2% ВВП, будет государственный бюджет, направляя на эти цели доходы от облигаций госзайма и прибыль "Национального банка Польши".

"Облигации — это ни что иное, как увеличение государственного долга, — уточняет автор материала. — Нужно будет иметь соответствующие процентные ставки для западных инвестиционных фондов, которые решили их купить. <…> на самом деле это будет самый большой государственный долг: вместо поддержки больниц, школ, социальной инфраструктуры или пожилых людей у нас есть фактически уведомление о подготовке к войне и необходимости потратить еще миллиард на милитаристские игрушки от Ярослава Качиньского".

Кому и зачем это надо?

На это сакраментальный вопрос автор материала даёт вполне конкретный ответ.

"В связи с этим возникает резонный вопрос: кого президент Польши намерен защищать свою страну? Если от России — как Дуда и его компания, а также средства массовой информации и "эксперты" настаивают — то даже если Качиньский вооружит миллионы поляков, Российская Федерация как ядерная и военная сверхдержава, раздавит их в течение нескольких часов. Это, как говорят футбольные болельщики, совершенно разные лиги. Ярослав Качиньский это очень хорошо знает и все же решил пойти на военный абсурд и нанести финансовый удар по государству".

Однако, как подчёркивается в материале, при явной абсурдности милитаристских планов Варшавы, парламентская оппозиция молчит:

на улицах не проводятся демонстрации за мир и здравый смысл;

оппозиционные СМИ не задаются вопросом: зачем надо и кому это выгодно?

"Всем полякам нужно будет заплатить за фобии и фантазии правительства. Эти нелогичные игры будут оплачиваться из кошельков граждан".