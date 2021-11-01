"Позор всего мира": генсек ООН заявил о недостатке вакцин в Африке

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что жителям развитых стран делают уже третью прививку от коронавируса, при этом в Африке полностью привиты лишь 5% населения.

Гутерреш прокомментировал известие о гибели пяти миллионов человек во всем мире от коронавируса. Университет Джонса Хопкинса проанализировал данные властей и СМИ и выяснил, что от коронавируса скончались пять миллионов человек. При этом количество заражений COVID-19 превысило 246,7 миллиона. США занимают первое место по количеству смертей от коронавируса — там жертвами пандемии стали 745 тысяч человек.

По словам генсека ООН, человечество терпит поражение в борьбе с коронавирусом.

"В то время как богатые страны внедряют третьи дозы вакцины COVID-19, только около 5% людей в Африке полностью вакцинированы. Это позор всего мира", — цитирует Гутерреша РИА Новости.

Генсек ООН призвал лидеров стран мира поддержать объявленную ВОЗ Глобальную стратегию вакцинации, которая предполагает обеспечение вакцинами 40% людей во всех странах и 70% к середине 2022 года.

Гутерреш попросил лидеров активизировать усилия по борьбе с пандемией. Ошибочно думать, что коронавирус побеждён, добавил он.

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