Украина поднялась в рейтинге армий мира на два пункта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заняли 25 место в рейтинге армий мира по версии портала Global Firepower, который опубликовал Index — 2021, состоящий из 140 стран. По сравнению с прошлым годом ВСУ поднялись на два пункта.

Лидером рейтинга в очередной раз стала армия США. Вооружённые силы России и Китая расположились на втором и третьем месте, соответственно. При составлении рейтинга эксперты Global Firepower оценивали армии стран мира по 50 критериям, среди которых численность войск, уровень технической оснащённости, объём финансирования, внедрение новейших технологий, логистика и т. д.

Военная доктрина Украины предполагает достижение совместимости ВСУ с армиями стран НАТО. В последние годы Украина получает от США материально-техническую помощь. В 2017 и 2018 годах Соединённые Штаты выделяли Киеву на военные нужды по 350 миллионов долларов, в 2019 году — 250 миллионов, в 2020 году — 300 миллионов. Также Вашингтон направлял на Украину специалистов для обучения армии, противотанковые комплексы Javelin, снайперские винтовки, артиллерийские орудия и гранатометы. Президент США Джо Байден урезал военную помощь Киеву, который теперь получает 60 миллионов долларов в год.

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