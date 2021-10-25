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Британский генерал Николас Картер заявил, что Россия представляет "серьёзную угрозу" для Соединённого Королевства, и российские оборонные разработки "необходимо сдерживать". Читатели газеты Daily Express подвергли критике слова Картера.

Читатели Daily Express призвали Британию не лезть к России

Пользователь Swillyboy привёл слова бывшего депутата Европарламента Найджела Фаража, который сказал: "Если вы ткнёте палкой в медведя и пригрозите ему, это может обернуться против вас".

По мнению комментатора walkerscott, Россия не собирается захватывать Евросоюз или Великобританию, потому что у неё хватает собственных проблем. Он убеждён, что слухи про агрессию Москвы "распространяет разведка и военно-промышленный комплекс, чтобы добиваться увеличения своих бюджетов".

Другой комментатор написал, что русские — жёсткая раса, которую нельзя недооценивать.

"Если они чувствуют угрозу, предупреждают один раз, и всё", — отметил он.

Indroad считает, что политика сдерживания России непродуктивна.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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