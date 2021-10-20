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Британию напугали подводные лодки России: "Серьёзная угроза королевству"

Политика

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что Россия и её внешнеполитическая деятельность представляет "серьёзную угрозу" британскому королевству. Генерал подчеркнул, что настало время "однополярного мира" и что российские оборонные разработки "необходимо сдерживать".

Британию напугали подводные лодки России: "Серьёзная угроза королевству"

"Здесь я бы упомянул Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет серьёзную угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", — заявил Картер в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность.

Особое внимание генерал обратил на Северную Атлантику. По его словам, за регионом нужен "глаз да глаз", потому что Россия активно ведёт разработки новых боевых субмарин. По словам Картера, Лондон видит в действиях Москвы потенциальную угрозу.

"Необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", — сообщил британский начштаба.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что атомная подводная лодка "Северодвинск" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды. 

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Российская подлодка напугала Италию
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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