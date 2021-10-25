Политический скандал нужен Эрдогану, чтобы спрятать провал экономики - оппозиция

Политические оппоненты президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили в воскресенье, что его призыв выслать послов десяти западных стран был попыткой отвлечь внимание от экономических трудностей Турции.

Дипломатический кризис совпадает с беспокойством инвесторов по поводу падения турецкой лиры до рекордно низкого уровня после того, как центральный банк под давлением Эрдогана, стремящегося стимулировать экономику, неожиданно снизил процентные ставки на 200 пунктов на прошлой неделе.

Лира достигла нового рекордного минимума при открытии азиатской биржи, ослабев на 1,6%, что банкиры связали с комментариями Эрдогана.

Кемаль Кылычдароглу, лидер главной оппозиционной НРП, заявил, что Эрдоган "стремительно тянет страну к пропасти".

"Причина этих шагов не в защите национальных интересов, а в создании искусственных причин для разрушения экономики", — написал он в Twitter.

Напомним, в субботу Эрдоган заявил, что приказал объявить послов десяти стран персонами нон грата" за то, что они требовали освобождения из тюрьмы филантропа Османа Кавалы.

Кавала, участник многочисленных групп гражданского общества, уже четыре года находится в тюрьме по обвинению в финансировании общенациональных протестов в 2013 году и участии в неудавшемся государственном перевороте в 2016 г. Он отрицает обвинения и остается под стражей.

Эрдоган заявил, что дипломаты, не уважают судебную систему Турции, раз посмели требовать освобождения Кавалы.

Пока только слова

К утру понедельника не было никаких признаков того, что министерство иностранных дел выполнило указание президента, которое "спровоцировало бы самый глубокий раскол с Западом за 19 лет правления Эрдогана".

"Я все еще надеюсь, что Анкара не пойдет на это, — написал Синан Ульген, председатель стамбульского аналитического центра Edam и бывший турецкий дипломат в своем твиттере, назвав этот шаг беспрецедентным среди союзников по НАТО. — Внешнеполитический истеблишмент упорно работает над поиском более приемлемой формулы. Но время на исходе."

Эрдоган не всегда осуществлял угрозы

В 2018 году Эрдоган заявил, что Турция будет бойкотировать электронные товары США в споре с Вашингтоном. Продажи не пострадали.

В прошлом году он призвал турок бойкотировать французские товары из-за того, что, по его словам, было "антиисламской" программой президента Эммануэля Макрона. Ничего не изменилось.

Надежда есть

Один дипломатический источник сообщил Reuters, что решение "по высылке дипломатов" может быть принято на заседании кабинета министров в понедельник и что "деэскалация все еще возможна".

Эрдоган заявил, что встретится с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме в следующие выходные.

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