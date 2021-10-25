Политические оппоненты президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили в воскресенье, что его призыв выслать послов десяти западных стран был попыткой отвлечь внимание от экономических трудностей Турции.
Кемаль Кылычдароглу, лидер главной оппозиционной НРП, заявил, что Эрдоган "стремительно тянет страну к пропасти".
"Причина этих шагов не в защите национальных интересов, а в создании искусственных причин для разрушения экономики", — написал он в Twitter.
Напомним, в субботу Эрдоган заявил, что приказал объявить послов десяти стран персонами нон грата" за то, что они требовали освобождения из тюрьмы филантропа Османа Кавалы.
Кавала, участник многочисленных групп гражданского общества, уже четыре года находится в тюрьме по обвинению в финансировании общенациональных протестов в 2013 году и участии в неудавшемся государственном перевороте в 2016 г. Он отрицает обвинения и остается под стражей.
Эрдоган заявил, что дипломаты, не уважают судебную систему Турции, раз посмели требовать освобождения Кавалы.
К утру понедельника не было никаких признаков того, что министерство иностранных дел выполнило указание президента, которое "спровоцировало бы самый глубокий раскол с Западом за 19 лет правления Эрдогана".
"Я все еще надеюсь, что Анкара не пойдет на это, — написал Синан Ульген, председатель стамбульского аналитического центра Edam и бывший турецкий дипломат в своем твиттере, назвав этот шаг беспрецедентным среди союзников по НАТО. — Внешнеполитический истеблишмент упорно работает над поиском более приемлемой формулы. Но время на исходе."
Один дипломатический источник сообщил Reuters, что решение "по высылке дипломатов" может быть принято на заседании кабинета министров в понедельник и что "деэскалация все еще возможна".
Эрдоган заявил, что встретится с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме в следующие выходные.
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