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Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой

Мир

Согласно отчету Национального центра контрразведки и безопасности США, чтобы оставаться глобальной сверхдержавой, Штаты должны продолжать сохранять лидерство в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биологических наук, полупроводников и автономных аппаратных систем.

Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой

Цитаты из документа приводит CNBC.

"Эти сектора производят технологии, которые могут определить, останется ли США мировой сверхдержавой или будет ли она превзойдена стратегическими конкурентами в ближайшие годы", — говорится в документе.

Разведка США выражает обеспокоенность тем, что американские компании могут не только потерять свое преимущество, но и быть полностью вытеснены из технологических секторов, имеющих решающее значение для XXI века.

Искусственный интеллект

В докладе говорится, что Китай "обладает силой, талантом и амбициями, чтобы потенциально превзойти США как мирового лидера в области искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия, если нынешние тенденции не изменятся". При этом отмечается, что и у России "есть свои амбиции в этой области".

Квантовые вычисления

Аналитики спецслужб утверждают, что победитель гонки за разработку квантовых компьютеров будет иметь огромное стратегическое преимущество:

"Крупномасштабный квантовый компьютер потенциально может позволить расшифровать наиболее часто используемые протоколы кибербезопасности, подвергая риску инфраструктуру, защищающую экономические коммуникации и национальную безопасность", — отмечает Национальный центр контрразведки и безопасности США.

Биология

Разведчики подчеркивают, что крайне важно предпринять шаги по снижению растущей зависимости США от иностранных биотехнологических компаний, которые все чаще получают доступ к американской интеллектуальной собственности в области биологических наук.

Полупроводники

"Хрупкость полупроводниковой промышленности проявилась в последнее время, — говорится в отчете. — США в значительной степени зависят от одной компании на Тайване. <…> противники могут получить доступ к цепочке поставок и разместить скомпрометированные чипы в торговых и оборонных системах США. Учитывая эти обстоятельства, стране следует уделять особое внимание полупроводниковому сектору".

Автономные системы

В документе делается вывод о том, что автономные системы также представляют потенциальную угрозу безопасности, если хакеры используют их уязвимости и собирают огромное количество данных о гражданах и компаниях в США. Именно поэтому нация должна обеспечить свое господство в этой области.

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