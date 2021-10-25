Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой

Согласно отчету Национального центра контрразведки и безопасности США, чтобы оставаться глобальной сверхдержавой, Штаты должны продолжать сохранять лидерство в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биологических наук, полупроводников и автономных аппаратных систем.

Цитаты из документа приводит CNBC.

"Эти сектора производят технологии, которые могут определить, останется ли США мировой сверхдержавой или будет ли она превзойдена стратегическими конкурентами в ближайшие годы", — говорится в документе.

Разведка США выражает обеспокоенность тем, что американские компании могут не только потерять свое преимущество, но и быть полностью вытеснены из технологических секторов, имеющих решающее значение для XXI века.

Искусственный интеллект

В докладе говорится, что Китай "обладает силой, талантом и амбициями, чтобы потенциально превзойти США как мирового лидера в области искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия, если нынешние тенденции не изменятся". При этом отмечается, что и у России "есть свои амбиции в этой области".

Квантовые вычисления

Аналитики спецслужб утверждают, что победитель гонки за разработку квантовых компьютеров будет иметь огромное стратегическое преимущество:

"Крупномасштабный квантовый компьютер потенциально может позволить расшифровать наиболее часто используемые протоколы кибербезопасности, подвергая риску инфраструктуру, защищающую экономические коммуникации и национальную безопасность", — отмечает Национальный центр контрразведки и безопасности США.

Биология

Разведчики подчеркивают, что крайне важно предпринять шаги по снижению растущей зависимости США от иностранных биотехнологических компаний, которые все чаще получают доступ к американской интеллектуальной собственности в области биологических наук.

Полупроводники

"Хрупкость полупроводниковой промышленности проявилась в последнее время, — говорится в отчете. — США в значительной степени зависят от одной компании на Тайване. <…> противники могут получить доступ к цепочке поставок и разместить скомпрометированные чипы в торговых и оборонных системах США. Учитывая эти обстоятельства, стране следует уделять особое внимание полупроводниковому сектору".

Автономные системы

В документе делается вывод о том, что автономные системы также представляют потенциальную угрозу безопасности, если хакеры используют их уязвимости и собирают огромное количество данных о гражданах и компаниях в США. Именно поэтому нация должна обеспечить свое господство в этой области.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.