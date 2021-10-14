Главу белорусской дипмиссии вызвали в МИД Польши из-за кризиса на границе

МИД Польши вызвал главу белорусской дипмиссии в стране Александра Чесновского. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина.

"Временный поверенный в делах Белоруссии в Польше Александр Чесновский сегодня был вызван в министерство иностранных дел", — цитирует представителя МИД РИА Новости.

По словам Ясины, в министерстве с Чесновским побеседовали, в частности, о постоянном ухудшении ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, а также о рисках, создаваемых действиями Минска.

В сообщении отмечается, что с начала октября Пограничная стража Польши зафиксировала более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы государства со стороны Белоруссии. С сентября подобных попыток было свыше 18 тысяч.

Ранее сообщалось, что Польша и Литва обратились к ЕС с призывом принять жёсткие меры против Минска, который якобы спровоцировал миграционный кризис в регионе. Власти Польши ввели чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. На польско-белорусской границе решено возвести забор, чтобы препятствовать потоку мигрантов.

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