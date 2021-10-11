Инженер-ядерщик из США хотел,но не сумел продать секреты ядерных подлодок

Инженер-ядерщик из Мэриленда (США) и его жена были арестованы и обвинены в шпионаже за попытку продать секретную информацию об американских атомных подводных лодках "иностранной державе". Их план, как сообщается, "был сорван в ходе спецоперации ФБР".

"Джонатан и Диана Тоеббе из Аннаполиса, штат Мэриленд, были арестованы в округе Джефферсон, штат Западная Вирджиния, ФБР и Службой уголовных расследований Военно-морского флота в субботу, — говорится в пресс-релизе Минюста США. — Пара обвиняется в продаже ограниченных данных, касающихся конструкции военных кораблей с ядерными двигателями в течение года лицу, которое, как они предполагали, было представителем иностранной державы. Этот человек на самом деле был агентом ФБР под прикрытием".

Предыстория (из материалов дела)

Сотрудник ВМС США Джонатан Тоеббе работал над ядерными двигателями и имел допуск службы безопасности для доступа к ограниченным данным о конструкции атомных подводных лодок и их реакторов.

Еще в апреле 2020 года он якобы отправил образец этих ограниченных данных иностранному правительству вместе с письмом следующего содержания:

"Пожалуйста, перешлите это письмо в ваше военное разведывательное управление. Я верю, что эта информация будет иметь большое значение для вашей страны. Это не розыгрыш".

Министерство юстиции не назвало страну, о которой идет речь, но отметило, что письмо было перехвачено ФБР до того, как достигло "места назначения".

Тайный агент связался с Тоеббе, и они договорились о сделке, в соответствии с которой Тоеббе передаст дополнительные данные в обмен на платежи в криптовалюте.

Сейчас

Несостоявшимся "торговцам ядерными секретами" были предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных со шпионажем:

сговоре с целью передачи ограниченных данных и передаче данных.

Оба преступления влекут за собой бессрочные приговоры.