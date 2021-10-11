Инженер-ядерщик из Мэриленда (США) и его жена были арестованы и обвинены в шпионаже за попытку продать секретную информацию об американских атомных подводных лодках "иностранной державе". Их план, как сообщается, "был сорван в ходе спецоперации ФБР".
"Джонатан и Диана Тоеббе из Аннаполиса, штат Мэриленд, были арестованы в округе Джефферсон, штат Западная Вирджиния, ФБР и Службой уголовных расследований Военно-морского флота в субботу, — говорится в пресс-релизе Минюста США. — Пара обвиняется в продаже ограниченных данных, касающихся конструкции военных кораблей с ядерными двигателями в течение года лицу, которое, как они предполагали, было представителем иностранной державы. Этот человек на самом деле был агентом ФБР под прикрытием".
Сотрудник ВМС США Джонатан Тоеббе работал над ядерными двигателями и имел допуск службы безопасности для доступа к ограниченным данным о конструкции атомных подводных лодок и их реакторов.
Еще в апреле 2020 года он якобы отправил образец этих ограниченных данных иностранному правительству вместе с письмом следующего содержания:
"Пожалуйста, перешлите это письмо в ваше военное разведывательное управление. Я верю, что эта информация будет иметь большое значение для вашей страны. Это не розыгрыш".
Министерство юстиции не назвало страну, о которой идет речь, но отметило, что письмо было перехвачено ФБР до того, как достигло "места назначения".
Тайный агент связался с Тоеббе, и они договорились о сделке, в соответствии с которой Тоеббе передаст дополнительные данные в обмен на платежи в криптовалюте.
Несостоявшимся "торговцам ядерными секретами" были предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных со шпионажем:
Оба преступления влекут за собой бессрочные приговоры.
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