Немецкая федеральная прокурора сообщила СМИ, что некий Дэвидом С. — сотрудник британского посольства в Берлине задержан в Потсдаме по подозрению в шпионаже в пользу России.
По версии прокуроров, он якобы передавал документы российской разведке в обмен на "неизвестную сумму денег".
Министерство иностранных дел Германии заявило, что относится к этому делу "очень серьезно".
"Шпионаж за близким союзником на немецкой земле абсолютно недопустим, и мы полностью солидарны с нашими британскими друзьями, — сказал глава МИД Германии Хейко Маас. — Арест стал результатом совместного англо-германского расследования".
Полиция Лондона подтвердила арест 57-летнего британского гражданина в Германии.
"Расследование ведут немецкие власти, но наши офицеры будут продолжать работать с немецкими коллегами", — заявили в полиции.
Немецкий новостной интернет-сайт Focus Online сообщает, что переданные документы имели отношение к борьбе с терроризмом и что "этот человек" не обладает дипломатическим иммунитетом.
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