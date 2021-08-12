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Сотрудник британского посольства в Германии арестован за шпионаж пользу России

Мир » Европа

Немецкая федеральная прокурора сообщила СМИ, что некий Дэвидом С. — сотрудник британского посольства в Берлине задержан в Потсдаме по подозрению в шпионаже в пользу России.

Сотрудник британского посольства в Германии арестован за шпионаж пользу России

По версии прокуроров, он якобы передавал документы российской разведке в обмен на "неизвестную сумму денег".

Министерство иностранных дел Германии заявило, что относится к этому делу "очень серьезно".

"Шпионаж за близким союзником на немецкой земле абсолютно недопустим, и мы полностью солидарны с нашими британскими друзьями, — сказал глава МИД Германии Хейко Маас. — Арест стал результатом совместного англо-германского расследования".

Полиция Лондона подтвердила арест 57-летнего британского гражданина в Германии.

"Расследование ведут немецкие власти, но наши офицеры будут продолжать работать с немецкими коллегами", — заявили в полиции.

Немецкий новостной интернет-сайт Focus Online сообщает, что переданные документы имели отношение к борьбе с терроризмом и что "этот человек" не обладает дипломатическим иммунитетом.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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