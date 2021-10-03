Спикер Верховной Рады готовил Зеленскому импичмент

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков шесть месяцев назад распространял среди депутатов подписные листы, чтобы объявить импичмент президенту.

По словам Зеленского, он узнал об этом из средств массовой информации. Листы подписали 60 человек, добавил украинский лидер.

Бывший глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что депутаты выступили за его отставку с поста спикера Верховной рады и запустили соответствующую процедуру. Ранее его сопартиец Алексей Устенко сообщил, что во фракции собрано достаточно подписей, чтобы парламент рассмотрел вопрос об отставке спикера.





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