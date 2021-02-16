Депутаты Рады собирают подписи за импичмент Зеленскому

Продолжается работа по объявлению президенту Украины Владимиру Зеленскому импичмента. Как оказалось, представители партии ОПЗЖ уже начали сбор подписей.

Поделиться радостной новостью решил депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.

"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он в Facebook.

Напомним, что последней каплей, переполнившей чашу терпения депутатов, стали санкции против нескольких украинских телеканалов. Зеленского обвинили в политической цензуре и игнорировании законов. Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук в ответ на такие меры заявил, что президент хочет установить диктатуру.

При этом в офисе Зеленского заявили, что блокировка каналов законна, а также установлен факт их финансирования из России.