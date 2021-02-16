Продолжается работа по объявлению президенту Украины Владимиру Зеленскому импичмента. Как оказалось, представители партии ОПЗЖ уже начали сбор подписей.
Поделиться радостной новостью решил депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.
"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он в Facebook.
Напомним, что последней каплей, переполнившей чашу терпения депутатов, стали санкции против нескольких украинских телеканалов. Зеленского обвинили в политической цензуре и игнорировании законов. Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук в ответ на такие меры заявил, что президент хочет установить диктатуру.
При этом в офисе Зеленского заявили, что блокировка каналов законна, а также установлен факт их финансирования из России.
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