Бывший вице-премьер назвал наглостью слова МИД Украины в адрес Венгрии

Бывший вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов подверг критике действия Украины в отношении Венгрии за подписание нового контракта с "Газпромом".

Ранее Киев выразил разочарованность тем, что венгерская компания MVM CEEnergy Ltd заключила контракт с российским "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. Украинские власти считают, что данное соглашение "не пойдёт на пользу украино-венгерским отношениям". Теперь Киев собирается жаловаться на Будапешт в Еврокомиссию.

По словам Арбузова, сложившаяся ситуация вызывает в нём чувство стыда. Он считает, что причина конфликта заключается в наличии у Венгрии права выбора. Бывший вице-премьер назвал наглостью слова украинского МИД в адрес Венгрии.

Арбузов не увидел логики в действиях Украины, которая считает себя европейской страной, но выбирает политический путь для решения экономических проблем.

Он отметил, что сейчас власть в стране находится в руках "шайки безграмотных политиков".

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