МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за сделки Будапешта с РФ по газу

Украинский МИД вызвал посла Венгрии в Киеве в связи с контрактом на поставку газа, заключённого Будапештом с "Газпромом".

Как сообщил РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, венгерского посла вызвали, чтобы донести принципиальную позицию относительно сделки по газу.

По словам собеседника агентства, в Киеве считают, заключение соглашения Будапешта с "Газпромом" серьёзным ударом украинского-венгерским отношениям.

Представитель МИД заявил также, что предусмотренная контрактом транспортировка газа в обход Украины угрожает национальной безопасности государства и энергетической безопасности Европы.

В связи с этим власти Украины намерены принять "решительные меры для защиты национальных интересов".

Ранее МИД Венгрии сообщил о вызове украинского посла из-за действий Киева в отношении контракта на поставку российского газа. Напомним, соглашение, предусматривающее поставку Россией в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины до 2036 года, было заключено в Будапеште 27 сентября.

В тот же день в МИД Украины заявили, что планируют обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия заключённого контракта европейскому законодательству в области энергетики.

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