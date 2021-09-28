Венгрия вызвала посла Украины из-за действий Киева против сделки с РФ по газу

МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за действий Киева в отношении контракта на поставку газа, заключенного Будапештом с "Газпромом". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел", — цитирует заявление главы МИДа ТАСС.

Напомним, контракт, предусматривающий ежегодную поставку в Венгрию 4,5 млрд кубометров российского газа в обход Украины в течение 15 лет, был заключён в Будапеште 27 сентября.

После этого МИД Украины заявил, что планирует обратиться в Еврокомиссию с целью оценки соответствия венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Петер Сийярто счёл действия Киева против сделки по российскому газу возмутительными.

"Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. … Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся", — заявил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто добавил, что в Будапеште считают шаги украинских властей "нарушением суверенитета" и интересов нацбезопасности Венгрии.

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