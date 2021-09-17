В Бразилии хозяева выплатят своим собакам компенсацию за моральный вред

В Бразилии хозяева должны выплатить своим собакам компенсацию за моральный вред, решил суд. По версии зоозащитников, которые и обратились с жалобой, золотистый ретривер Спайк и пойнтер Рэмбо голодали. Также хозяевам инкриминировали недолжный уход за питомцами. К слову, собаки вошли в состав "заинтересованной стороны".

Согласно материалам дела, летом прошлого года, зоозащитники обнаружили, что в одном из домов в штате Парана, находятся измученные собаки, передаёт ТАСС. На вызов приехали полицейские и установили, что питомцы долгое время провели одни.

Им было нечего есть, их не водили на прогулку.

После выяснения всех обстоятельств оказалось, что хозяева улетели в отпуск. Суд постановил признать "нерадивых" владельцев животных виновными и выплатить моральную компенсацию в размере более двух тысяч реалов. На рубли это чуть больше 27 тысяч.

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