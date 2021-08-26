"Звериные метры": Минсельхоз разрешит заводить ограниченное количество животных

Россиянам разрешат заводить домашних животных, исходя из количества "квадратных метров". В Минсельхозе разрабатывают нормативно-правовую базу, по которой можно будет рассчитать, сколько питомцев можно содержать на той или иной жилплощади.

При этом, если в квартире проживают несколько человек, то "квадраты" животного намерены считать, исходя из площади, которая принадлежит хозяину. За нарушение закона планируют ввести уголовную ответственность.

"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешённых к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность", — рассказал URA. RU заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Закон коснётся и жителей частных домов. Фермеров и заводчиков тоже ограничат в допустимом количестве животных на приусадебных участках. Сколько можно будет содержать питомцев, по словам Кирилла Черкасова, станет ясно после разработки нормативно-правовой базы. А также — что делать тем, у кого не хватит площади для уже имеющихся животных.

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