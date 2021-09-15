Политолог оценил перспективы ввода санкций против оператора "Северного потока-2"

США могут ввести санкции против оператора "Северного потока-2", но Европе не обойтись без российского газа, считает президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.

Письмо с идеей ввести санкции против оператора компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, направили в два комитета парламента США американские сенаторы Тед Круз и Пэт Туми.

Евгений Сатановский, комментируя предложение сенаторов, заявил "Свободной прессе", что, учитывая состояние нынешнего американского президента, санкции могут быть введены.

"Что там сделает Байден — не знаю. Это тяжело больной пожилой человек…. Он даже сам себя не контролирует, а уж Конгресс и Сенат — тем более. … Вот каждый и старается себе что-то выжать. Исходя из того, какой у него избиратель, и, конечно, кто сенатора финансирует", — сказал политолог.

Вместе с тем он отметил, что Европа не сможет без российского газа. Эксперт напомнил о дорожающей там электроэнергии и указал на неэффективность "зелёной" энергетики — ветряков солнечных панелей.

"Так что без газа им — хана", — подчеркнул Евгений Сатановский.

Он добавил, что США так и не поставили свой сжиженный газ в Европу.

"Так что, ради Бога, пусть вводят санкции против "Северного потока". Как говорится, вольному — воля, спасённому — рай", — сказал собеседник издания.

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