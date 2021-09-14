Учения с участием украинских лётчиков морской авиации прошли в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Пилоты запустили ракеты и отработали бомбометание по условному противнику.
В ходе учебно-тренировочных полётов вертолёт Ми-14ПЧ отработал тактическое бомбометание по подводной лодке условного противника, а Ми-8 совершил пуски неуправляемых ракет по заданным целям.
В украинском Генштабе сообщили, что экипажи вертолётов выполнили все задачи, продемонстрировав слаженные действия.
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