Украинские вертолёты провели учения с ракетами на границе с Крымом

Учения с участием украинских лётчиков морской авиации прошли в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Пилоты запустили ракеты и отработали бомбометание по условному противнику.

В ходе учебно-тренировочных полётов вертолёт Ми-14ПЧ отработал тактическое бомбометание по подводной лодке условного противника, а Ми-8 совершил пуски неуправляемых ракет по заданным целям.

В украинском Генштабе сообщили, что экипажи вертолётов выполнили все задачи, продемонстрировав слаженные действия.

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