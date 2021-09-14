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В ВОЗ назвали дискриминацией использование паспортов вакцинации

Мир

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал использование паспортов вакцинации в текущих условиях дискриминацией. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве.

В ВОЗ назвали дискриминацией использование паспортов вакцинации

"Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий. Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации", — сказал Гебрейесус.

При этом он отметил, что в будущем эта инициатива может стать реальностью. Генеральный директор ВОЗ полагает, что введение паспортов вакцинации при поездках за границу будет возможно, когда будет создана единая система.

Ранее представители ВОЗ выразили мнение, что пока рано подводить итоги о необходимости массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, так как число смертей во всём мире увеличивается.

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Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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