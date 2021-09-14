Поляки высмеяли идею о захвате Москвы за пять дней

Читатели польского издания Wirtualna Polska высмеяли слова сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, который заявил, что Польша может захватить Москву за пять дней.

По словам пользователей, именно столько времени уйдёт на оккупацию Варшавы российскими военными, "только если они будут ползти по-пластунски".

Комментатор под ником DoZo написал, что за пять дней Польшу может захватить даже Лихтенштейн.

Другой пользователь сыронизировал, что русским "не придётся даже выходить из дома". По его словам, президент России Владимир Путин просто нажмёт кнопку, и "Варшава исчезнет с лица земли за несколько десятков минут".

Многие комментаторы усомнились в том, что США помогут Польше в случае войны с Россией.

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