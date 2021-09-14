В Вашингтоне осудили власти Белоруссии за организацию потоков нелегальных мигрантов через свои границы.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, затронул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе разговора с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
"Салливан осудил организацию режимом Лукашенко нелегальных потоков мигрантов через свои границы", — говорится в сообщении.
Советник и премьер-министр обсудили также вопросы углубления экономического, дипломатического и оборонного сотрудничества США и Литвы. Сообщается, что Джейк Салливан подтвердил прочность двусторонних связей между двумя странами.
Ранее Литва и Польша призвали Евросоюз к принятию жёстких мер против Минска из-за якобы спровоцированного им миграционного кризиса в регионе.
Представительство ЕС в Белоруссии выступило с демаршем в адрес МИД республики из-за идущего через неё потока нелегальных мигрантов.
Канцлер РФГ Ангела Меркель назвала "гибридной атакой" кризис с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза.
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