В США осудили Минск за организацию потоков нелегальных мигрантов

В Вашингтоне осудили власти Белоруссии за организацию потоков нелегальных мигрантов через свои границы.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, затронул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе разговора с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Салливан осудил организацию режимом Лукашенко нелегальных потоков мигрантов через свои границы", — говорится в сообщении.

Советник и премьер-министр обсудили также вопросы углубления экономического, дипломатического и оборонного сотрудничества США и Литвы. Сообщается, что Джейк Салливан подтвердил прочность двусторонних связей между двумя странами.

Ранее Литва и Польша призвали Евросоюз к принятию жёстких мер против Минска из-за якобы спровоцированного им миграционного кризиса в регионе.

Представительство ЕС в Белоруссии выступило с демаршем в адрес МИД республики из-за идущего через неё потока нелегальных мигрантов.

Канцлер РФГ Ангела Меркель назвала "гибридной атакой" кризис с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза.

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