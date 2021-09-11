Меркель назвала "гибридной атакой" кризис с беженцами на границе Белоруссии и ЕС

Мигрантов на границах Белоруссии с Литвой и Польшей используют как средство оказания давления, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши", — цитирует ТАСС заявление канцлера на пресс-конференции в Варшаве.

По мнению Меркель, сложившаяся ситуация требует оказания гуманитарной помощи и одновременной защиты внешних границ ЕС.

Напомним, ранее Литва и Польша призвали Евросоюз к жёстким мерам в отношении Белоруссии из-за якобы спровоцированного ею миграционного кризиса в регионе.

С начала 2021 года на границе Литвы с Белоруссией задержали свыше 4 тысяч нелегальных мигрантов, что почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

По сведениям польского МВД, в августе 2021 года зарегистрировано свыше 4 тысяч попыток нелегального проникновения в страну из Белоруссии. За тот же период прошлого года их было 120.

Представительство Евросоюза в Белоруссии выступило с демаршем в адрес МИД республики из-за идущего через неё потока нелегальных мигрантов.

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