Лукашенко объяснил, зачем Минск купит у Москвы ракетный комплекс С-400

Белорусские власти купят у России оружие стоимостью более одного миллиарда долларов. Особенно нужны комплексы С-400. Об этом рассказал лидер Александр Лукашенко во время учений "Запад-2021".

Также политик поблагодарил российское правительство и военных за согласование списка вооружения. По словам лидера, покупки доставят до 2025 года. В них вошли:

10 самолётов;

несколько десятков вертолётов Тор-М2;

Сейчас Белоруссия ведёт переговоры с российской стороной о покупке зенитного ракетного комплекса С-400 .

"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что ещё будет…" — поделился опасениями президент Белоруссии.

Кроме того, как написали журналисты БелТА, Александр Лукашенко отметил, что Минску и Москве надо быть готовыми к западной угрозе. Вместе с этим политик добавил, что странам не нужны территории других держав, речь идёт о защите своих земель.

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