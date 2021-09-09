В Раде произошла потасовка из-за обвинений Зеленского

Бывший член фракции партии "Слуга народа" Гео Лерос и его экс-однопартиец Николай Тищенко устроили драку в парламенте. Лерос потребовал обсудить в парламенте расследование операции по задержанию 33 граждан России в Минске в прошлом году. После этого Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве операции.

Телекомпания CNN сообщала, что в США поддержали операцию украинских спецслужб в 2020 году. В рамках операции планировалось заманить через Белоруссию 33 россиян, которые подозревались в причастности к событиям в Донбассе. Федеральная служба безопасности России эту информацию подтвердила.

В Раде Лерос заявил, что Зеленский или глава офиса президента Андрей Ермак сорвали операцию спецслужб Украины. После этого Лерос сказал, что украинский лидер превращает страну в мафию.

"Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию", — сказал Лерос в Раде.

После этих слов Тищенко вырвал у него микрофон и начал выталкивать с трибуны парламента. В итоге за Лероса вступились коллеги, и депутат смог закончить выступление сказав, что Зеленский ведет страну в пропасть.

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