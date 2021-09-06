ДНР и ЛНР на пути к единой экономической зоне

О намерении создания общего экономического пространства гласит совместная декларация Донецкой и Луганской народных республик. Документ 6 сентября в ходе встречи в Луганске подписали главы суверенных территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В соответствии с содержанием декларации, программы социально-экономического взаимодействия двух республик должны затронуть все сферы жизни населения. В частности, они позволят увеличить размеры пособий и пенсий, развивать систему здравоохранения, восстанавливать жилой фонд.

"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства", - говорится в документе, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Также планируется, что ДНР и ЛНР будут делиться опытом и информацией в сфере экономики, налогового и таможенного регулирования. Для достижения поставленных целей предполагается привести к общему знаменателю законодательство в указанных сферах, а также принять и реализовывать программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

Уже в ближайшее время две республики подпишут договоры, предусматривающие непосредственно создание общей экономической зоны.

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