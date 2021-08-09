Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины не против войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова — в некоторых городах армию Россию встретят с цветами, а в других — с вилами.

Эксперты рассуждают о том, какие города страны-соседа могли бы сделать это прямо сейчас.

Политолог Юрий Кот в своем интервью интернет-изданию "Украина.ру" пояснил, что результаты "закрытых опросов по Украине" демонстрируют тот факт, что "юго-восток очень хочет пойти по пути Крыма, стать частью России".

Про-росссийские настроения царят в таких городах, как:

Харьков,

Одесса,

Херсон,

Николаев,

Днепр.

Ранее Кот озвучил прогноз, согласно которому "Донбасс в любом случае станет частью России".

По этому поводу заместитель министра по вопросам беженцев украинского правительства Георгий Тука высказал мнение, что Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса.

Тука сообщил агентству "Укринформ", что предложение отдать России Донбасс очень опасно, так как вектор силы тогда повернется в сторону других частей Украины.

"Как только будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится", подытожил Тука.

Относительно аналогичного мнения придерживается и глава фракции партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Не так давно она заявила, что Украина может прекратить существование и развалиться, так как в ней проводятся "античеловеческие" пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее были опубликованы результаты исследования социологической группы "Рейтинг", согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. 65 процентов назвали причиной этого непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в кулуарах форума, состоявшегося в Донецке, отметил, что жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья точно так же, как и Донбасса, проголосовали бы за присоединение к России, однако они не имеют возможности свободно выражать своё мнение.

Он пояснил, что абсолютное большинство Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией. Такого же мнения придерживаются и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье. Главное, что им необходимо — возможность свободно проголосовать. Сегодня это наша главная историческая задача, добавил эксперт.

Многие считают, что в стране нет политических сил, способных агитировать за присоединение к России, но народ может считать иначе.

Речь идет об огромной территории, которая относится к русской нации и демонстрирует некую целостность, пояснил "Аргументам недели" кандидат социологических наук Сергей Баранов. Скорее всего, если они уйдут, то "следом потянется и Днепропетровская область".

А эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов заявил, что "украинство" поддерживают Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области. Исторически так сложилось, что Галиция жёстко боролись с русской идентичностью.

К тому же, необходимо помнить, что в Россию хотят миллионы верующих Украинской православной церкви, а это уже не только Новороссия, — заявил Фролов. Но пока этого вопроса в повестке дня нет, резюмировал социолог Евгений Копатько.

В существующих украинских реалиях тема слишком сложна, и нет ресурса продвигать нормализацию отношений с Россией. Так что это вопрос реальный — но достаточно отдаленного будущего.

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