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Решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до середины декабря 2022 года

Мир

Суд в Нидерландах определил три возможные даты вынесения вердикта по делу о крушении выполнявшего рейс MH17 Boeing на Украине летом 2014 года. Об этом на слушаниях дела сообщил судья Хендрик Стейнхёйс.

Решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до середины декабря 2022 года

"Обычно суд выносит решение через две недели после завершения слушаний. Однако в таком объёмном деле это невозможно. На данном этапе нельзя сказать, сколько времени потребуется суду для вынесения вердикта. Поэтому суд установил три возможные даты. Первая дата — это 22 сентября 2022 года. Если суд будет не готов, то вторая дата — это 17 ноября 2022 года, и третья дата — это 15 декабря 2022 года", — цитирует заявление судьи ТАСС.

По словам Хендрика Стейнхёйса, выступление прокуратуры с обвинительным актом может состояться в суде в середине ноября или начале декабря.

Для выступления защиты предусмотрено четыре недели, начиная 7 марта 2022 года.

Завершить рассмотрение дела планируется блоком слушаний, начать которые предполагается 6 июня 2022 года.

Судья сообщил также о смерти несколько недель назад одного из свидетелей по делу.

Напомним, самолёт Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами инцидента стали 298 человек. По версии обвинения, самолёт сбили ракетой, выпущенной из ПЗРК "Бук" с территории ДНР. В причастности к произошедшему обвиняют экс-главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина его подчинённых Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

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