ВСУ могли случайно сбить MH17 в небе над Донбассом

Украинские военнослужащие могли по ошибке сбить малазийский "Боинг" MH17 в июле 2014 года. Похожий случай произошел в 2001 году с российским самолетом Ту-154.

Такое мнение высказала Сабине тен Дуссхате, голландский адвокат Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к трагедии.