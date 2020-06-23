Украинские военнослужащие могли по ошибке сбить малазийский "Боинг" MH17 в июле 2014 года. Похожий случай произошел в 2001 году с российским самолетом Ту-154.
Такое мнение высказала Сабине тен Дуссхате, голландский адвокат Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к трагедии.
"Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК "Бук". Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это "Бук" и принадлежал ли он Украине", — предположила Дуссхате.
"Вопрос в том, был ли у Украины мотив или была ли это ошибка. Украинская армия могла сделать это по ошибке, как это уже случилось в 2001 году с самолетом авиакомпании "Сибирь", который пролетал над Черным морем", — добавила адвокат.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.