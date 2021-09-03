Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в автомобиле, уничтоженным ударом беспилотника, находилась цель, связанная группировкой "Исламское государство-Вилаят Хорасан " (ИГ, признана террористической и запрещена в России).
По словам Кирби, военные руководствовались надёжными разведданными и были уверены, что в машине сидел связанный с ИГ террорист, который угрожал аэропорту Кабула и американским военным. Удар был нанесён вовремя, чтобы ликвидировать опасность, отметил представитель оборонного ведомства США.
Перед уходом из Афганистана американские военные использовали беспилотный летательный аппарат, чтобы уничтожить автомобиль, в котором, по данным разведки, находились террористы-смертники, которые планировали совершить атаку на аэропорт Кабула.
Позже СМИ сообщили о том, что в ходе спецоперации погибли также мирные жители, в том числе дети.
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