Пентагон: военные США не зря взорвали автомобиль в Кабуле

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в автомобиле, уничтоженным ударом беспилотника, находилась цель, связанная группировкой "Исламское государство-Вилаят Хорасан " (ИГ, признана террористической и запрещена в России).

По словам Кирби, военные руководствовались надёжными разведданными и были уверены, что в машине сидел связанный с ИГ террорист, который угрожал аэропорту Кабула и американским военным. Удар был нанесён вовремя, чтобы ликвидировать опасность, отметил представитель оборонного ведомства США.

Перед уходом из Афганистана американские военные использовали беспилотный летательный аппарат, чтобы уничтожить автомобиль, в котором, по данным разведки, находились террористы-смертники, которые планировали совершить атаку на аэропорт Кабула.

Позже СМИ сообщили о том, что в ходе спецоперации погибли также мирные жители, в том числе дети.

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