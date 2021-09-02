Экс-депутат Рады: Зеленский везёт из США "экономическую зраду"

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что визит президента Украины Владимира Зеленского закончится разочарованием. Своё мнение она высказала в эфире одной из передач, прошедшей накануне на телеканале "Первый независимый".

Глава украинского государства Владимир Зеленский может привезти из Соединённых Штатов" "экономическую зраду", считает Савченко.

Экс-депутат пояснила, что американская экономическая "зрада" действует уже давно.

"Всё предельно просто, — рассказала собеседница. — Украина берёт кредиты у Америки и тратит эти средства на покупку американской же продукции, тем самым поднимая экономику США".

Она уверена, что украинской экономике никогда не достигнуть высот, потому что при таких событиях, подняться ей никто никогда не даст.

Отдельно можно поговорить ещё об одной "зраде" — это подписанный Зеленским и Байденом документ меморандума по энергетике.

"Киев и раньше подписывал подобные меморандумы, но уже с другими странами в надежде на то, что они помогут построить энергоблоки АЭС. Но всё дальше подписей не двигалось. Думаю, что и в случае с США ничего достигнуто не будет", — констатировала Савченко.

Ранее украинской компанией "Энергоатом" и американской — Westinghouse Electric Company был подписан меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС с суммой инвестиций в 30 млрд долларов.

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