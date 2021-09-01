Польский историк заявил, что единство народов Польши — заслуга Иосифа Сталина

Польский историк Михал Глок заявил, что русофобная политика страны — одна из причин, по которой она не смогла дать отпор гитлеровской Германии. Также специалист отметил, что на сегодняшний день власти идут по тому же пути.

Михал Глок выразил сожаление из-за игнорирования Польшей причин мгновенного поражения в битве с нацистскими захватчиками. Историк выделил следующие ошибки, которые привели к трагедии:

надежды на помощь Франции и Британии;

русофобная политика.

По мнению специалиста, Польше стоило сотрудничать с Советским Союзом, а не с Францией и Великобританией. Они так и не помогли во время оккупации немецкими солдатами.

"Конечно, подписание соглашения поставило Польшу в проигрышную позицию, но это только наша вина", — высказался о пакте Молотова — Риббентропа эксперт.

Также он отметил важную роль Иосифа Сталина в единстве и суверенитете Польши. Кроме того, Михал Глок заявил, что власти страны продолжают совершать ту же ошибку, особенно в экономической сфере, пытаются навредить любым способом.

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