Лондон готовиться к авиаударам по целям террористов в Афганистане

Великобритании необходимо находиться постоянно в положении первого игрока на поле "войны" с "Талибаном"*, поскольку именно этой стране отведена глобальная роль в разгроме террористов. Об этом заявил начальник штабов британских ВВС Майкл Уигстон.

В интервью изданию The Daily Telegraph он рассказал, что военные его страны находятся в положении полной готовности, чтобы в любой момент нанести удары по целям террористической организации "Исламское государство"*, расположенных на территории Афганистана.

"В итоге все придёт к единому моменту, когда британские военные лётчики сыграют "глобальную роль в глобальной коалиции" для разгрома ИГ*", — подчеркнул Уигстон.

Начальник штаба ВВС сделал своё заявление сразу после того, как в начале этой недели международная антитеррористическая коалиция, во главе которой стоят Соединённые Штаты, обещала во что бы то ни стало продолжать бороться с терроризмом любыми доступными способами.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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