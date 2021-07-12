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Автор Игорь Шатров

Не надо иллюзий: какой бонус получили США от вывода войск из Афганистана

Мир

Весь мир внимательно следит за странами Центральной Азии, ведь эта площадка становится лакомым кусочком для Штатов. После ухода из Афганистана американские войска вполне могут переместиться в среднеазиатские страны. Об этом даже сегодня сообщила The Wall Street Journal.

Не надо иллюзий: какой бонус получили США от вывода войск из Афганистана

Россия, обладая большим влиянием в ОДКБ, не допустит появления военных объектов США в Киргизии, Таджикистане и Казахстане. Однако сухопутные границы с Афганистаном имеют и Узбекистан, и Туркмения. В первую очередь внимание США привлекает Узбекистан, где до 2014 года уже была расположена их военная база. Воспользуются ли Штаты результатами этого сотрудничества для сохранения влияния в Средней Азии после того, как им пришлось покинуть Афганистан? Большой вопрос.

Стремительный вывод американских войск из Афганистана, выглядящий как бегство, вновь ввел в актуальную международную повестку так и нерешенный за последние десятилетия афганский вопрос. Сначала под давлением Запада Советский Союз покинул Афганистан, ну а теперь в собственном бессилии, похоже, расписались и Соединенные Штаты.

Но проблема осталась, судя по всему, внутренние игроки не смогут решить ее без внешней помощи. Причем ситуация усугубилась еще тем, что если раньше северным соседом Афганистана был мощный Советский Союз, то теперь это бывшие советские республики, а ныне независимые государства: Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Их военный потенциал нельзя даже сравнить с советским, и это одно только наводит на тревожные мысли.

Что происходит в Афганистане и как вести себя в этой ситуации России? В программе "Геополитическая кухня" Игорь Шатров обсудил это с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, членом экспертного совета организации "Офицеры России" Александром Перенджиевым.

— Сейчас в Афганистане, по сути, происходит переход власти к различного рода вооруженным структурам, которые не подчиняются центральной власти. А вот кому они подчиняются — это вопрос вопросов.

В Афганистане сейчас идет раздел территории, причем некоторые столкнувшиеся там вооруженные структуры нацелены на внешнюю агрессию.

- Есть "Талибан"*, который пытается — довольно успешно — перехватить власть. Это исконно пуштунская организация, которая не претендует на выход за пределы Афганистана и занимается решением внутриафганских проблем в своей исламской этноконфессиональный традиции. И вдруг Вы говорите, что "Талибан"* там не один…

— Да, безусловно. Хотя бы потому, что там ещё и ИГИЛ*, и различного рода группировки вооруженные исламистского толка.

Ещё лет 10 назад троюродный брат Хамида Карзая, тогдашнего президента Афганистана, объяснял, что в Афганистане два вида "Талибана"*:

  • афганский и пакистанский.

Он говорил, что пакистанский — самый кровожадный, с которым нет никаких нормальных отношений у местного населения.

Но когда появился ИГИЛ* в Сирии, там тоже появился своего рода филиал.

Давайте не забывать про "Аль-Каиду"*, известную всем. Она не то что никуда не делась, просто там произошло переименование различных группировок, ну, может быть, определенное разветвление сфер.

Афганистан
 

Что на самом деле делали США в Афганистане

Скорее всего, американцы находились в Афганистане не для того, чтобы сдерживать "Талибан"*. Как, например, они не находятся в Сирии для того, чтобы воевать с ИГИЛ*. У них миссия какая-то иная.

И складывается такое впечатление, что именно под эгидой американцев не уменьшалось количество этих вооруженных структур, а наоборот — увеличивалось.

Ситуация опасна тем, что это не какие-то там крестьяне, которые взяли автоматы. Это уже далеко не эти боевики, это уже профессионалы, подготовленные, имеющие боевой опыт, имеющие очень серьезную военную подготовку.

Они имеют все современное вооружение: и бронетехнику, и беспилотные летательные аппараты, и много чего еще.

— Мы видим, как американцы уходят: довольно быстро, оставляют всю свою технику там. Но самое интересное, что почему-то ее афганская армия не забирает. Словно это оставлено специально для кого-то другого.

— Именно. Ситуация выглядит так, что как раз готовились бандформирования, так сказать, профессионального толка для того, чтобы теперь взорвать Среднюю Азию.

— То есть этот уход американцев — это запланированный шаг?

— Запланированный. И миссия как раз заключалась в том, чтобы подготовить структуру, какую-то экономическую базу под неё создать.

Если, например, сравнивать с Сирией, то там почему американцы не уходят — они еще не разграбили нефтяные ресурсы.

А здесь, по-видимому, они уже спланировали так работу, что им не надо там находиться, чтобы получать прибыль от наркотрафика: всё установлено, кто какие деньги куда будет перечислять, где будут они храниться.

* Организации, запрещенные на территории РФ

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша талибан афганистан
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