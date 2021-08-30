В МИД РФ заявили об искусственном замедлении признания "Спутника V" в мире

В ряде стран мира искусственно замедляют процесс признания российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V", заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

"Во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве лекарственных средств не спешат с признанием российской вакцины. Из-за этого россияне и иностранцы, привитые "Спутником V", попадают под "дискриминацию по вакцинному признаку".

"Ряд стран, которые ориентированы на какие-то послабления по борьбе с коронавирусной инфекцией, вводят, по сути, дискриминационные меры в отношении тех, кто привит российскими вакцинами", — заявил Григорий Лукьянцев.

Он рассказал, что в Италии и во Франции введены сертификаты, которые выдают только переболевшим COVID-19 или привившимся признанными в ЕС вакцинами. Тем, у кого такого сертификата нет, ограничивают доступ в общественные места, госучреждения и учебные заведения.

Лукьянцев отметил, что в РФ иностранцы, привитые западными вакцинами, могли получить аналогичные сертификаты и QR-коды, что позволяло им не сталкиваться с ограничениями в передвижении.

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