Учёные заявили о постепенном усилении защиты от коронавируса после "Спутника V"

Защита от коронавируса организма человека, привившегося "Спутником V", усиливается в течение полугода после вакцинации. По информации РФПИ, к такому выводу пришла группа аргентинских учёных по результатам исследования российской вакцины.

Учёные анализировали процесс образования антител, а также их способность нейтрализовать известные штаммы коронавируса у добровольцев в течение шести месяцев после их вакцинации "Спутником V".

Исследователи использовали 1,8 тыс. образцов сыворотки крови, взятых с января по август 2021 года.

В ходе исследования было выявлено, что способность антител нейтрализовать вирус на 120-й день значительно выросла по сравнению с показателями, зафиксированными на 42-й день.

По итогам исследования его авторы заявили о наличии оснований полагать, что защита человека от коронавируса усиливается в течение шести месяцев после вакцинации "Спутником V" из-за того, что в организме продолжают созревать антитела, а их вирусонейтрализующая эффективность увеличивается.

Согласно результатам анализа данных о заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых "Спутником V", эффективность этой вакцины против коронавируса составляет 97,6%.

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