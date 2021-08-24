ООН предупреждает, что к сентябрю в Афганистане может начаться голод

ООН предупреждает, что уже в сентябре в Афганистане может начаться голод и перебои с лекарствами. Причина в том, что из-за закрытия аэропорта для коммерческих рейсов поставки в страну невозможны.

Агентство Всемирной продовольственной программы (ВПП), которое доставляет продукты автомобильным транспортом, заявило, что на данный момент продовольствие в Афганистан доставляется по четырем различным маршрутам, но "этого мало" и дефицит начнется через пару недель.

Эндрю Паттерсон, заместитель странового директора ВПП в Афганистане, сказал, что сейчас 50% продовольствия в страну завозятся через гуманитарные пункты пропуска из Узбекистана, остальные — через Пакистан и Туркменистан.

"Скоро зима. Мы вступаем в неурожайный сезон, и многие афганские дороги будут покрыты снегом. Нам нужно доставить продовольствие на наши склады, где оно должно быть распределено, — сказал Паттерсон. — Сейчас у нас в стране 20 000 тонн продовольствия, в пути — 7000 тонн. Нам нужно еще 54 тысячи тонн продовольствия, чтобы афганский народ смог продержаться до конца декабря. Но аэропорт закрыт и возможности завести еду нет".

Паттерсон сказал, что ВПП понадобилось $200 млн, чтобы купить продовольствие для 20 миллионов человек, которым, по их прогнозам, оно понадобится.

"Почти 18,5 миллиона человек — половина населения — уже зависят от помощи, и нынешняя засуха, и политическая ситуация, как ожидается, усугубит это. В то время как глаза всего мира сейчас устремлены на эвакуируемых людей и улетающие самолеты, нам нужно обеспечить поставки, чтобы помочь тем, кто остался".

Ричард Бреннан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе, обратился к правительствам стран, направляющих эвакуационные самолеты в Афганистан, с просьбой "не летать туда пустыми", а забирать в Дубае со складов ВПП припасы и "забрасывать" их в Афганистан.