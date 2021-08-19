В МИД удивились заявлению ЕС о недопустимости влияния России на Афганистан

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отреагировал на заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.

Грушко удивился, что, несмотря на вывод американских войск из Афганистана, "западные партнёры" относятся к своим соседям, как к объектам собственной политики. Слова замглавы МИД передаёт "Интерфакс".

По мнению Грушко, Брюссель думает, что после бегства США и союзников из Афганистана "Талибан"* будет послушно выполнять все указания Евросоюза:

"Это всё та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте".

Комментируя высказывание Борреля о Евросоюзе, который "не должен дать России и Китаю повлиять на ситуацию в Афганистане", Грушко ответил: "Пусть попробуют не дать".

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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