Евросоюз не позволит России контролировать ситуацию в Афганистане

Жозеп Боррель признал сложившуюся ситуацию "катастрофой для авторитета Запада".

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил перед депутатами Европейского парламента.

Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России или Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся в Афганистане:

Мы сталкиваемся с новой трагической реальностью, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений.

По словам Борреля, в данный момент обсуждается будущее Афганистана и возможное формирование правительства национального единства, где смогут присутствовать разные политические силы, включая представителей бывшего правительства страны.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что лидер "Талибана"* приказал освободить всех политзаключённых из афганских тюрем.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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