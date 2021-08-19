Жозеп Боррель признал сложившуюся ситуацию "катастрофой для авторитета Запада".
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил перед депутатами Европейского парламента.
Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России или Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся в Афганистане:
Мы сталкиваемся с новой трагической реальностью, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений.
По словам Борреля, в данный момент обсуждается будущее Афганистана и возможное формирование правительства национального единства, где смогут присутствовать разные политические силы, включая представителей бывшего правительства страны.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что лидер "Талибана"* приказал освободить всех политзаключённых из афганских тюрем.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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